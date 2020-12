Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,31 EUR +0,58% (15.12.2020, 14:41)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,35 EUR +0,40% (15.12.2020, 14:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Übernahmeaktivitäten im Biotech-Sektor seien auch im Jahr 2020 wieder sehr hoch. Am Donnerstag melde der Pharma-Konzern Eli Lilly, den Gentherapie-Entwickler Prevail Therapeutics für rund eine Milliarde Dollar zu akquirieren. DER AKTIONÄR blicke auf die größten Deals des Jahres im Biotech-Bereich zurück.Den größten Deal habe zu Wochenbeginn AstraZeneca unter Dach und Fach gebracht. Das britisch-schwedische Pharma-Unternehmen lege für Alexion, bekannt für den Blockbuster Soliris, satte 39 Mrd. Dollar auf den Tisch. Alexion selbst sei im Mai dieses Jahres mit der Übernahme von Portola in Erscheinung getreten.Auf die Übernahme von Alexion folge die Transaktion von Immunomedics für 21 Mrd. Dollar. Gilead habe sich den Krebs-Spezialisten im September dieses Jahres gesichert. Ebenfalls einen zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrag habe Bristol-Myers Squibb für MyoKardia auf den Tisch gelegt.DER AKTIONÄR rechne auch im Jahr 2021 wieder mit hohen Übernahmeaktivitäten im Biotech-Sektor. Auf der einen Seite könnten sich große Pharma- und Biotech-Unternehmen zu günstigen Konditionen refinanzieren. Auf der anderen müssten viele Big Player aus den beiden Bereichen langfristig die Pipeline mit neuen Assets stärken, um Umsatzrückgänge durch auslaufende Patente zu kompensieren. Auf dem Kaufzettel der Großen führe DER AKTIONÄR derzeit im Onkologie-Bereich die Aktien von Blueprint Medicines, Cardiff Oncology, Deciphera, Iovance und Trillium. Allesamt spekulativ! (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: