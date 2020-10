Börsenplätze Bayer-Aktie:



47,32 EUR -11,24% (01.10.2020, 09:46)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im DAX stünden am heutigen Donnerstag die Aktien von Bayer im Anlegerfokus. Das Papier breche am Vormittag mehr als zehn Prozent ein und sei damit der mit Abstand größte Verlierer im DAX vor Volkswagen und Delivery Hero. Grund für den Kursrutsch sei die Ankündigung vom Donnerstagabend, weitere Einsparungen vornehmen zu wollen.Ab 2024 sollten zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten wegfallen. Dabei sei auch ein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen möglich. Zudem hätten die Leverkusener neue Umsatz- und Ergebnisziele für 2021 formuliert. Ein Händler habe in einer ersten Reaktion von einer Enttäuschung gesprochen.Wegen des mauen Ausblicks rechne Goldman-Sachs-Analyst Keyur Parekh mit sinkenden Markterwartungen im prozentual zweistelligen Ausmaß. Sein Kollege Stephen McGarry von HSBC habe seine Kaufempfehlung gestrichen und das Kursziel von 79 auf 59 Euro gekappt. Er sehe die Ziele für 2021 deutlich unter den bisherigen Markterwartungen und das langfristige Wachstum geringer als bislang gedacht. Zudem habe er die klaren Einschnitte bei der Dividende moniert.Das Analysehaus Warburg Research habe Bayer nach den vorsichtigen Unternehmensaussagen für das kommende Jahr auf "hold" belassen. Grund dafür seien vor allem die Erwartungen des Konzerns für das Agrargeschäft, so Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag präsentierten Studie. Ihn habe es überrascht, dass die Corona-Pandemie laut Bayer auch 2021 das Agrargeschäft wohl noch beeinträchtigen werde."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Aktie weiter meiden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link