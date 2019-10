Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.10.2019/ac/a/d)



Die arg gebeutelten Aktionäre des Leverkusener Konzerns müssten einen massiven Anstieg der Glyphosat-Klagen in den USA verkraften. Nach 18.400 Stück per 11. Juli 2019 sei die Zahl drei Monate später auf 42.700 explodiert. Analysten hätten sogar teilweise mit einem Anstieg auf 45.000 Glyphosat-Klagen gerechnet. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Konzernausblick könnten damit in den Hintergrund der Anleger rücken.Bayer habe im dritten Quartal von der Nachfrage nach Medikamenten wie dem Gerinnungshemmer Xarelto und dem Augenmittel Eylea profitiert. Das Agrar-Geschäft, in dem der 2018 übernommene US-Saatgutkonzern Monsanto aufgegangen sei, habe ebenfalls zugelegt.In einer ersten Reaktion könne die Bayer-Aktie deutlich zulegen. "Der Aktionär" bleibe aber bei seiner Einschätzung: Langfristig ausgerichtete Anleger sollten die Bayer-Aktie weiter meiden, auch wenn sich der Konzern operativ auf Kurs befindet. Denn ohne eine bezahlbare Lösung in der Causa Glyphosat dürfte es schwierig werden, eine nachhaltige charttechnische Trendwende einzuleiten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)