Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das zuletzt arg gebeutelte Papier des Leverkusener Konzerns habe in den letzten Tagen im positiven Marktumfeld eine charttechnische Gegenbewegung gestartet. Mitverantwortlich: Jede Menge Kaufempfehlungen von Analystenseite. Die Kurserholung dürfte aber kurzfristig wieder ins Stocken geraten. Im Bereich von 80 Euro lauere der erste hartnäckige charttechnische Widerstand. Zudem gebe es von fundamentaler Seite keine Entwarnung: Neben den Prozessrisiken bei Glyphosat (auch wenn Bayer dagegen im Jahr 2019 vorgehen wolle) gebe es auch in der Pharma-Sparte Probleme. In diesem Zusammenhang seien Lieferengpässe bei Kassenschlagern wie Aspirin und das schwächelnde Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten zu nennen. "Der Aktionär" rate weiter von Long-Positionen ab, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:75,96 EUR +0,18% (21.09.2018, 09:46)