Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

68,05 EUR +0,38% (15.03.2019, 22:25)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg leite der DAX-Konzern einen Verkauf der Sparte Animal Health in die Wege. Die Transaktion könne bis zu 8 Mrd. Euro in die Kasse der Leverkusener spülen. Damit habe "Der Aktionär" bereits gerechnet. Bayer dürfte nämlich die hohe Nettofinanzverschuldung, die v.a. durch die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto in die Höhe geschnellt sei, schnellstmöglich reduzieren. KKR, CVC, Advent, Blackstone , EQT und Permira könnten Interesse an der Tiergesundheit von Bayer bekunden, aber auch Branchen-Kollegen wie Zoetis (aus Pfizer hervorgangen) und die Eli Lilly-Abspaltung Elanco Animal Health.Derweil wurde sei Urteil im Fall Edwin Hardeman erneut vertagt worden. Wie das "Handelsblatt" berichte, habe die Jury die Entscheidung über Roundup und Krebs erneut verschoben. Sie wolle die Aussage des Klägers noch einmal hören.Die Unsicherheit in Sachen Klagewelle in den USA bleibe also bestehen und die Nervosität sei auch am Kursverlauf der Bayer-Aktie abzulesen. Die Kursgewinne nach den Jahreszahlen für 2018 habe das Papier wieder abgegeben. Es bleibe dabei: Interessierte Anleger sollten vor einem Einstieg weitere Details aus den USA abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:67,75 EUR -0,06% (15.03.2019, 17:35)