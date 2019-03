Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Rückschlag in der ersten Phase des zweiten Glyphosat-Prozesses laste schwer auf der Bayer-Aktie. Das Papier des Leverkusener Konzerns notiere auf dem tiefsten Stand seit Sommer 2012. Auch beim Blutdrucksenker Xarelto kämpfe Bayer seit Jahren vor Gericht. Nun habe sich der Pharma- und Chemiekonzern mit dem Partner Janssen entschlossen, via Vergleich fast alle der 25.000 Xarelto-Klagen beizulegen. Kostenpunkt: 775 Mio. USD.Auch wenn die Bayer-Aktie mittlerweile optisch günstig erscheine nach dem Kurseinbruch von über 60 Prozent seit dem Rekordhoch vom 13. April 2015 bei 144,12 Euro sollten Anleger nach wie vor die Finger von dem DAX-Titel lassen. Die Risiken im Zusammenhang mit den Glyphosat-Prozessen seien weiter unkalkulierbar, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:57,59 EUR -2,88% (25.03.2019, 17:35)