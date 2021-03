Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,79 EUR +0,84% (05.03.2021, 18:54)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,59 EUR -0,48% (05.03.2021, 17:42)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In dieser Woche habe es der Pharmakonzern Bayer nicht leicht gehabt. Die Aktie, die zuvor von den schwach ausgefallenen Q4-Zahlen stark gebeutelt worden sei, habe versucht sich wieder zurück zu kämpfen. So ganz sei das bisher aber nicht gelungen. Auf diese Marken komme es jetzt aus charttechnischer Sicht besonders an.Bayer habe am 25. Februar in seine Bücher blicken lassen und dabei seine Anleger auf ganzer Linie enttäuscht. Daraufhin habe die Aktie vor einer Woche nahezu punktgenau bis an die 50-Euro-Marke zurückgesetzt und dabei die kurzfristige Trendlinie bei 52,50 Euro nach unten durchbrochen.Von dort aus sei es zu Wochenbeginn zu einem Versuch gekommen, diese Linie zurückzuerobern. Am Dienstag sei der Wert jedoch daran abgeprallt und schwanke seitdem um die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 52,06 Euro verlaufe.Solange der GD50 und die Trendlinie nicht überschritten werde, sei mit einer anhaltenden Konsolidierung zu rechnen. Ein erneuter Test der 50-Euro-Marke oder der Unterstützung bei 49,56 Euro sei dabei kurzfristig zu erwarten. Erst oberhalb der Trendlinie und der 200-Tage-Linie bei 54,16 Euro sei von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends auszugehen.Langfristig hält "Der Aktionär" aber weiterhin an seiner kritischen Einschätzung zum DAX -Unternehmen fest, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Nach wie vor berge die Causa Glyphosat zu hohe Risiken, um ein mittel- bis langfristiges Engagement bei der Aktie zu rechtfertigen. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link