Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,88 EUR +0,36% (08.10.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,30 EUR (07.10.2020)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.10.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Land unter! - ChartanalyseDie Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befinden sich in einem langjährigen Abwärtstrend und dabei seit Mitte 2016 in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Blick auf den Wochenchart zeige, dass Aufwärtskorrekturen in den Aktien seit 2018 weitgehend im Bereich des 200er EMA oder etwas darunter ausgelaufen seien und die Papiere dann wieder dem übergeordneten Abwärtstrend folgend nach Süden abgedreht seien. Im kurzfristigen Tageschart seien Aufwärtskorrekturen in den Vormonaten stets im Bereich des 50er EMA abgefangen worden. Mit der Gap-Down-Eröffnung vom 01. Oktober habe sich die Lage nochmals deutlich verschärft. Erholungsversuche seien nur zögerlich verlaufen und auch am Vortag seien die Titel von Bayer trotz freundlicher Gesamtmärkte wieder deutlich unter Druck geraten und mit einem Abschlag von 2,16% bei 45,30 Euro aus dem Handel gegangen.Ausblick: Der Abwärtstrend sei bei den Aktien klar intakt. Und solange die Titel weiterhin unter ihrem 50er EMA notieren würden, sei direkt von weiter fallenden Kursen auszugehen.Die Short-Szenarien: Die Aktien von Bayer würden dem Abwärtstrend weiter folgen und auch die Unterstützungszone im Bereich von EUR 44,50 durchbrechen. In der Folge könnte das Verlaufstief vom 02. Oktober bei EUR 43,87 angelaufen werden. Darunter könnten die Aktien dann Kurs auf die untere Begrenzung des langfristigen fallenden Trendkanals im Wochenchart bei 28,40 Euro nehmen. Spätestens hier dürften, wie bereits in den Vorjahren, die Bullen erneut auf das Spielfeld rücken und einen längeren Gegenangriff einleiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: