ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer: Kurzfristiges Chartbild hellt sich auf - AktiennewsDie Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) legt am Donnerstag um 2,22% auf 52,42 Euro zu und bricht aus dem fallenden Trendkanal nach oben aus, so die Experten von XTB.Der Tagesschlusskurs sei zwar entscheidend, doch nach dem Abpraller in der Vorwoche an der Unterstützungszone bei der runden Marke von 50 Euro habe sich zumindest das kurzfristige Chartbild aufgehellt. Um auch die mittel- bis langfristigen Aussichten zu verbessern, wäre ein Bruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange erforderlich, sodass Händler zukünftig auf die Reaktion bei 55,30 Euro achten sollten. Hier sei es seit Jahresanfang zu einigen Tests und Fehlausbrüchen gekommen. (News vom 01.07.2021)Börsenplätze Bayer-Aktie:51,93 EUR +1,09% (01.07.2021, 14:18)XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:52,01 EUR +1,56% (01.07.2021, 14:03)