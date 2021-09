Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern gehe eine neue Kooperation mit dem globalen Health-Tech-Unternehmen Huma ein. Gemeinsam möchten beide Firmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Präzisionsbehandlung für Lungenkrebs vorantreiben. Die Bayer-Aktie könne am Mittwoch von dieser Nachricht jedoch nicht profitieren und notiere nahezu unverändert.Bayer und Huma würden planen die Diagnose bestimmter Arten von Lungenkrebs zu verbessern, indem sie CT-Scans (Computertomographie) genauer auswerten würden. Dadurch ließe sich der Pressemitteilung zufolge verschiedene Formen von nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC) unterscheiden. Auf diese Weise könnten Spezialisten schneller feststellen, welche Form von Krebs ein Patient habe, um rechtzeitig eine geeignete Behandlung einzuleiten.Das Forschungsprojekt beginne mit dem Einsatz von maschinellem Lernen. Dadurch würden sich die Unternehmen erhoffen, Korrelationen in molekularen und bildgebenden Beurteilungen zu erkennen. Dies würde eine Unterscheidung der Lungenkrebsarten ermöglichen. Später sollten Modelle erstellt, trainiert und getestet werden, die eine genaue Diagnose der verschiedenen Lungenkrebstypen zulassen würden.Robert LaCaze, Leiter der Onkologie in der Division Pharma von Bayer, erkläre: "Anstatt alle Lungenkrebspatienten mit standardisierten Therapien zu behandeln, kann die Präzisionsmedizin es Ärzten ermöglichen, Medikamente zu verschreiben, die auf den spezifischen onkogenen Treiber des Tumors zugeschnitten sind."Anleger sollten weiter einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link