Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer plane 2,80 Euro als Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 auszuschütten. Dafür wolle sich das Management rund um CEO Werner Baumann auf der Hauptversammlung am 26. April grünes Licht einholen. Der Firmenlenker werde sich dort mit Sicherheit unangenehmen Fragen und frustrierten Aktionären stellen müssen angesichts der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, hätten Führungskräfte der Bayer AG eine Kampagne gestartet. CEO Baumann habe am Montag eine Telefonkonferenz mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt abgehalten. Demnach versichere er ihnen, dass das 155 Jahre alte deutsche Unternehmen die Herausforderung trotz seiner zweiten Niederlage vor US-Gerichten meistern werde, habe es von mit der Sache vertrauten Personen geheißen.Am Dienstag habe Pharma-Chef Stefan Oelrich eine ähnliche Sitzung abgehalten, bei der es um strategische Prioritäten gegangen sei, so "Bloomberg". Auch andere Bereichsleiter hätten demnach Briefings durchgeführt.Daher gilt es bei der Bayer-Aktie weiter: an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)