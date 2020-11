Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,105 EUR -1,78% (03.11.2020, 15:45)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,245 EUR -1,34% (03.11.2020, 15:31)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.11.2020/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).In Q3 sei der Umsatz um 13,5% auf EUR 8,506 Mrd. gesunken. Vor allem negative Währungseffekte (-7,7 Pp) seien für den Rückgang verantwortlich gewesen. Das EBITDA habe sich um 60,8% auf EUR 894 Mio. ermäßigt, während das um Sondereffekte bereinigte EBITDA um 21,4% (davon währungsbedingt 9,0 Pp) auf EUR 1,795 Mrd. geschrumpft sei. Abschreibungen und Wertberichtigungen hätten sich auf EUR 10,293 Mrd. (Vj.: EUR 1,073 Mrd.) summiert, wovon der größte Teil auf die Division Crop Science entfallen sei. Obwohl der Erlös aus dem Verkauf von Animal Health teilweise für einen Kompensationseffekt gesorgt habe, sei das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter mit EUR 2,744 Mrd. (Vj.: EUR 1,036 Mrd.) tief in die roten Zahlen gerutscht. Das entsprechende EPS habe EUR -2,79 nach EUR 1,05 im Vorjahr betragen. Das auf das fortgeführte Geschäft bezogene bereinigte EPS habe sich auf EUR 0,81 nach EUR 1,16 belaufen. Die Nettofinanzverschuldung habe von EUR 36,0 Mrd. (30.06.2020) um EUR 7,7 Mrd. auf EUR 28,3 Mrd. (30.09.2020) reduziert werden können.Der im August gekappte Ausblick für das Gesamtjahr 2020 sei bestätigt worden. Der Umsatz werde währungsbereinigt bei EUR 43 Mrd. bis EUR 44 Mrd. (2019: EUR 43,5 Mrd.) erwartet, das währungsbereinigte EBITDA vor Sondereinflüssen bei EUR 12,1 Mrd. (2019: EUR 11,5 Mrd.) und das währungsbereinigte EPS vor Sondereinflüssen bei EUR 6,70 bis EUR 6,90 (2019: EUR 6,40). Für das kommende Jahr 2021 werde mit einem Umsatz etwa auf dem Niveau des Jahres 2020 und mit einem bereinigten Ergebnis leicht unter dem Niveau von 2020 gerechnet.Bis zum 21.10.2020 seien in den USA 60.300 Klagen wegen der angeblichen krebserzeugenden Wirkung von Glyphosat eingereicht worden. Im Juni habe Bayer eine Grundsatzvereinbarung getroffen, die gegen die Zahlung von bis zu USD 9,6 Mrd. Vergleiche bestehender Klagen und gegen weitere Zahlungen einen Mechanismus zur Beilegung möglicher künftiger Ansprüche angestrebt habe. Bedenken des Richters Chhabria gegen Teile der Vereinbarung hätten eine Überarbeitung erforderlich gemacht, die zu einer Verzögerung und voraussichtlichen Erhöhung der Gesamtkosten führe. Dennoch gehe Bayer davon aus, dass der Rechtskomplex Glyphosat in den nächsten Wochen abgeschlossen werden könne.Im Oktober habe Bayer die Übernahme des US-Pharmaunternehmens Asklepios BioParmaceutical (AskBio) für bis zu USD 4 Mrd. gemeldet, mit der die Position auf dem Gebiet der Gentherapien gestärkt werden solle, auf die sich AskBio spezialisiert habe. Den Abschluss der Transaktion erwarte Bayer für das Q4/2020.Hier sieht Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, Bayer auf gutem Weg und bestätigt seine "kaufen"-Rating für die Aktie. Das Kursziel habe er jedoch mit Blick auf das aktuelle wirtschaftliche Umfeld von EUR 60,00 auf EUR 56,00 weiter gesenkt. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.