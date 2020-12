Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,55 EUR -1,64% (08.12.2020, 12:42)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,69 EUR -1,01% (08.12.2020, 12:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche herbe Verluste hinnehmen müssen. Noch vor rund zwei Wochen habe sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Infolge der jüngsten Kursrutscher verschwinde jedoch die Euphorie. Neue Verkaufssignale könnten den Wert jetzt weiter nach unten drücken.Vor rund zwei Wochen sei die Bayer-Aktie erfolgreich über den massiven Widerstand bei 48,52 Euro geklettert. Dieser gehe von der Kurslücke aus, die der Wert am 1. Oktober zwischen der eben genannten Marke und 52,85 Euro aufgerissen habe. Der stark überhitzte Wert sei jedoch in den darauffolgenden Tag an der 50-Euro-Marke abgeprallt und habe nun bis knapp über die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 45,77 Euro verlaufe, zurückgesetzt.Am Freitag hätten sich schließlich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt und damit ein weiteres Verkaufssignal generiert. Sollte der Kurs nun auch unter die 50-Tage-Linie fallen, wäre mit einem Rücksetzer bis mindestens an das Zwischentief bei 43,87 Euro zu rechnen. Die nächste Auffangmarke darunter läge dann am Oktober-Tief bei 39,10 Euro.Anleger lassen weiter die Finger von der Bayer-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: