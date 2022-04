Ein METRO-Sprecher habe zu der Forderung aus der Ukraine gesagt, die Entscheidung, den Betrieb in Russland aufrechtzuerhalten, sei nicht leichtgefallen. Man habe auch Verantwortung gegenüber den dortigen Kolleginnen und Kollegen, und viele Menschen bekämen bei METRO ihre Lebensmittel. Der deutsche Handelskonzern habe in Russland 93 Märkte mit rund 10.000 Beschäftigten, der Jahresumsatz von umgerechnet 2,4 Mrd. Euro mache ein Zehntel der Konzernerlöse aus.



Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer sei ebenfalls weiter in Russland tätig. Ein Sprecher habe am Freitag gesagt, Werbemaßnahmen seien in dem Land ausgesetzt und Investitionsprojekte gestoppt. Es seien zudem alle Ausgaben eingestellt, "die nicht mit der Bereitstellung unverzichtbarer Produkte in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft zusammenhängen". Im Agrarbereich seien Produkte für die Anbausaison 2022 bereits ausgeliefert. "Eine Belieferung für die Saison 2023 ist von einem Frieden in der Ukraine abhängig." Bayer argumentiere, dass man der Zivilbevölkerung wesentliche Gesundheits- und Landwirtschaftsprodukte nicht vorenthalten wolle, etwa Krebs- und Herz-Kreislauf-Mittel oder Gesundheitsprodukte für Schwangere.



Der Konsumgüterhersteller Henkel habe Investitionen in Russland ebenfalls gestoppt und Werbung sowie Sponsoring auf Eis gelegt. Die lokale Produktion und der Verkauf von Produkten des täglichen Bedarfs, etwa zur Körperpflege, würden weiter laufen. Der Düsseldorfer Konzern beschäftige in Russland rund 2.500 Beschäftigte in elf Werken. "Eine Einstellung unserer Geschäfte könnte weitreichende Konsequenzen haben", habe eine Sprecherin gesagt. In Russland bestehe die Gefahr, dass ausländische Unternehmen von der Regierung enteignet würden - "und ihre lokalen Manager könnten persönlich haftbar gemacht werden". Man werde die Lage "weiter intensiv beobachten und über weitergehende Maßnahmen entscheiden", so die Sprecherin.



Bayer, Henkel und METRO stünden vor einem Russland-Dilemma. Alle drei Aktien würden sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" befinden, wenngleich das Papier von Bayer derzeit mit einer starken charttechnischen Verfassung aufwarte. Anleger sollten hierbei aber nicht die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten aus den Augen verlieren, die immer noch nicht ganz vom Tisch seien und ein Risikofaktor bleiben würden.



"Es wäre wichtig, dass alle Konzerne ihr Geschäft mit Russland einstellen, also auch METRO, Bayer und Henkel", habe Rodnyansky der "Rheinischen Post" gesagt. "Auch sie helfen sonst mit ihrem Bleiben in Russland, den Krieg zu finanzieren." Die Einstellung des Geschäfts würde zwar bedauerlicherweise auch die russische Bevölkerung treffen, "der Verantwortliche dafür aber ist Putin". Nach Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hätten zahlreiche deutsche Firmen ihr Russland-Geschäft aufgegeben, andere deutsche Unternehmen wollten dort jedoch weitermachen.