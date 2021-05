Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Es bleibe das bestimmende Thema beim DAX-Konzern Bayer: Glyphosat. Erneut habe der US-Richter Vince Chhabria Nachbesserungen beim Vergleich der Leverkusener gefordert. Berenberg habe die Bayer-Aktie nach der jüngsten Anhörung erneut unter die Lupe genommen und rate unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 74,00 Euro.Die Grundlage für eine erfolgreiche Verhandlung sei guter Glaube - die Bereitschaft zu glauben, dass die beteiligten Parteien offen, ehrlich und fair seien, so Berenberg-Analyst Sebastian Bray in einer aktuellen Studie. "Auf dieser Grundlage deutet die Reaktion von Richter Chhabria auf den vorgeschlagenen 'Plan B' bei den Glyphosat-Vergleichsverhandlungen in der vergangenen Woche darauf hin, dass die Chance auf eine Einigung zur Bewältigung künftiger Ansprüche in der derzeitigen Form sinken könnte."Bayers eigene Auffassung von einem fairen Vergleich, der ein angemessenes Maß an Schutz gegen zukünftige Fälle biete, scheine unvereinbar mit den Erwartungen von Richter Chhabria zu sein, der sich scheinbar schon eine Meinung darüber gebildet habe, was eine Einigung beinhalten solle, meine Analyst Bray und präzisiere: "Eine Klassendefinition, die so eng gefasst ist, dass sie Bayer einen minimalen zukünftigen Schutz bietet, ein Beharren auf einer Umetikettierung, die die Ansprüche des Unternehmens auf Vorkaufsrecht untergraben könnte, und eine größere finanzielle Großzügigkeit gegenüber zukünftigen Klägern. Mit anderen Worten: mehr zahlen, weniger bekommen."Die anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten würden die zuletzt erfreuliche operative Entwicklung bei Bayer überschatten. Derweil habe sich die Aktie zwar von den Tiefständen von Ende Oktober beziehungsweise Anfang November 202 lösen können. Dennoch notiere der Wert immer noch deutlich (etwa 60 Prozent) unter dem bisherigen Rekordhoch bei 144,12 Euro aus dem Jahr 2015."Der Aktionär" hält an seiner kritischen Einschätzung aufgrund der US-Rechtsstreitigkeiten mit dem Unkrautvernichter fest. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten den Wert meiden, so Michel Doepke. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link