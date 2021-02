Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Anfang Februar sei es soweit gewesen: Bayer habe sich bei einem entscheidenden Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs - dem Umgang mit künftigen US-Klagen - rund um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup geeinigt. Allerdings müsse der zuständige Richter Vince Chhabria noch zustimmen. Am Donnerstag stünden zunächst frische Zahlen auf der Agenda.Sollte der Richter, bei dem zahlreiche US-Verfahren gebündelt seien, den neuen Vorschlägen zustimmen, könnte Bayer wahrscheinlich endlich den Großteil der US-Rechtsstreitigkeiten abhaken, die mit der rund 63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme an Bord gegangen seien. Eine teure Angelegenheit: Das Vergleichspaket würde die Leverkusener bis zu rund 11,6 Milliarden Dollar kosten, inklusive der bis zu 9,6 Milliarden Dollar für bestehende Klagen.Da der Konzern das Geld im vergangenen Jahr zurückgelegt und wegen damals schwieriger Agrargeschäfte in der Sparte eine hohe Abschreibung verbucht habe, sei 2020 ein Milliardenverlust angefallen. Wie hoch genau, werde Konzernchef Werner Baumann an diesem Donnerstag, den 25. Februar, bekannt geben.Mittlerweile hätten sich die Perspektiven für das Agrargeschäft verbessert. Hohe Preise für Feldfrüchte würden die Anreize für Landwirte steigern, mehr Soja, Mais und Baumwolle anzubauen und dabei auch zu teureren Saatgutsorten zu greifen sowie mehr Geld für Pflanzenschutz auszugeben.Um sich zu wappnen, habe der Konzern im Herbst seine Sparanstrengungen verschärft. Zusätzlich zum aktuellen Programm, das die jährlichen Kosten ab 2022 um 2,6 Milliarden Euro drücken solle, sollten ab 2024 mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr wegfallen.Derweil richte sich hier der Blick nach vorn. In den kommenden Jahren würden in verschiedenen Ländern nach und nach Patente für Xarelto und Eylea auslaufen. Dann könnten Konkurrenten Nachahmermedikamente verkaufen. Um diese Mindereinnahmen zu kompensieren, habe Bayer zuletzt einiges Geld in das Geschäft mit Gen- und Zelltherapien gesteckt, einem immer wichtigeren Feld der Pharmaforschung.Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien weiterhin ein Bremsklotz für die Bayer-Aktie. Erst mit einer nachhaltigen, finanziell verkraftbaren Lösung des Problems sollte der DAX-Wert wieder in deutlich höhere Kursregionen vorstoßen können.Anleger gehen das Risiko vorerst nicht ein und machen weiter einen Bogen um die Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2021)