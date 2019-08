Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,61 EUR +1,31% (08.08.2019, 10:31)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Glyphosat-Klagewelle wird immer größer - AktienanalyseAusgehend vom Mehrjahrestief bei 51,80 Euro ging es für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in der Spitze bis auf 62,30 Euro nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dann habe die Erholung vorerst geendet. Für den jüngsten Rücksetzer sei der schwache Gesamtmarkt verantwortlich gewesen. Hinzugekommen seien hausgemachte Probleme bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern: Schlechtes Wetter in weiten Teilen des stark landwirtschaftlich genutzten Mittleren Westens der USA mit viel Regen und Überschwemmungen habe die Farmer im zweiten Quartal bei ihrer Arbeit behindert, was auf die Nachfrage nach dem für die Bayer-Tochter Monsanto wichtigen Soja- und Maissaatgut gedrückt habe. Ein starkes Wachstum des Pharmageschäfts habe das nicht vollständig kompensieren können. Der Konzern peile für 2019 zwar weiterhin einen Umsatzanstieg auf 46 Mrd. Euro sowie einen Zuwachs beim operativen Ergebnis (EBITDA) auf 12,2 Mrd. Euro an, habe das Ziel aber als "zunehmend ambitioniert" bezeichnet.Zugleich werde die Glyphosat-Klagewelle immer größer. Bis zum 11. Juli seien in den USA im Zusammenhang mit angeblichen Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter 18.400 Klagen eingegangen. Das seien noch einmal 5.000 mehr als im April. Weil Bayer bereits drei Glyphosat-Prozessschlappen in den USA habe hinnehmen müssen, würden Investoren das Management auf einen Vergleich drängen. Nun stemme sich anscheinend auch CEO Werner Baumann nicht mehr vollends dagegen. Auch wenn ein Vergleich nach Schätzungen von Analysten bis zu 20 Mrd. Euro kosten würde, könnte es damit zu einem Befreiungsschlag für den Aktienkurs kommen. Bis es soweit sei, sollten Anleger auf der Long-Seite weiter mit Vorsicht agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:59,69 EUR -0,18% (08.08.2019, 10:46)