Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,62 EUR +0,12% (22.07.2019, 16:12)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.07.2019/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":

Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.

Bei Bayer drehe sich im Moment weiterhin alles um die Altlasten und die Marktperspektiven des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Nach mehreren Niederlagen vor Gericht habe der DAX-Konzern nun zumindest einen kleinen Teilerfolg errungen. Ein Richter habe zwar das Jury-Urteil gegen Bayer bestätigt, den Strafschadensersatz für die Kläger aber deutlich reduziert, so dass die zu zahlende Gesamtsumme von 80 auf 25,3 Mio. US-Dollar gesunken sei. Erwartungsgemäß würden die Deutschen trotzdem in die nächste Instanz gehen, in der die Faktenlage üblicherweise etwas rationaler abgewogen werde. Das bleibe die Hoffnung für das Unternehmen und die Aktie, denn ansonsten würden sich die Prozesse zum gefürchteten Milliardengrab entwickeln.

Künftig werde Glyphosat weiter an Bedeutung verlieren. Nachdem Österreich vorgeprescht sei und den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels als erstes EU-Land verboten habe, rechne Bundesagrarministerin Klöckner damit, dass die Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels ab 2022 in der gesamten EU untersagt werde.

Die Aktie von Bayer wird bis auf weiteres weiterhin ein Spielball der Nachrichtenlage bleiben, wobei die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" unverändert davon ausgehen, dass die Glyphosat-Probleme schon zu einem guten Teil eingepreist sind. Das Kursziel laute 75,00 Euro. (Ausgabe 28 vom 20.07.2019)