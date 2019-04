Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,24 EUR -1,23% (24.04.2019, 10:18)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Zum Ende der Handelswoche richte sich in Deutschland der Anlegerfokus auf den Ludwigshafener Konzern. Am Donnerstag veröffentliche Bayer Quartalszahlen, ehe am Freitag die Hauptversammlung stattfinde. Im Vorfeld hätten sich bereits namhafte Stimmrechtsberater und Großaktionäre positioniert. Viele wollten Bayer-Chef Werner Baumann nach dem Kursverfall durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten nicht entlasten.Es würden Umsatz- und Gewinnzuwächse erwartet. Möglicherweise kommuniziere Bayer auch die aktuelle Anzahl an Glyphosat-Klagen in den USA. "Der Aktionär" rechne mit einem weiteren Anstieg der Klagen, denn nachdem Bayer die ersten zwei Prozesse verloren habe, könnten sich weitere Kläger angeschlossen haben.In den letzten Wochen sei der Druck auf das Management massiv gestiegen. CEO Baumann müsse dringend das verlorengegangene Vertrauen wiederherstellen und eine Strategie vorlegen, um die durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten entstandenen Risiken einzudämmen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Für einen Long-Einstieg sei es zu früh. Abwarten, rät Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:61,21 EUR -1,59% (24.04.2019, 10:34)