Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,44 EUR -0,63% (19.08.2021, 16:53)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,44 EUR -0,99% (19.08.2021, 16:39)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann habe einer Aufspaltung des Konzerns in ein Pharma- und ein Agrarunternehmen eine Absage erteilt. "Eine Teilung des Unternehmens würde keine Werte schaffen, sondern vernichten", habe Winkeljohann in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des "Manager Magazins" gesagt. Bayer sei in attraktiven Wachstumsmärkten unterwegs und verfüge über alle Geschäfte hinweg über eine starke naturwissenschaftliche Basis.Aufspaltungsüberlegungen hätten Analysten und wohl auch Investoren angesichts des niedrigen Kursniveaus immer mal wieder ins Spiel gebracht. Das Pharmageschäft wäre dann von der Leine und könnte mehr Geld ins Wachstums investieren, was wegen auslaufender Patente für Kassenschlager wichtig wäre, so das Kalkül.Am Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann halte der Aufsichtsratschef trotz des Glyphosat-Debakels in den USA und einer zuletzt mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftsentwicklung fest. Auf die Frage, ob Baumann angesichts des Vertrauensverlustes bei vielen Aktionären noch der richtige Mann an der Konzernspitze sei, habe Winkeljohann dem Magazin gesagt: "So eine Frage ist mit alleinigem Blick auf den aktuellen Aktienkurs sicherlich naheliegend, aber zu kurz gesprungen. Wir stehen zu der vereinbarten Vertragslaufzeit" bis Ende April 2024.Winkeljohann verweise u.a. auf den Fünf-Punkte-Plan, den Baumann im Mai vorgelegt habe. Mit dem wolle das Management das Problem möglicher künftiger Klagen in den Griff bekommen. In diesem Zusammenhang habe das Management zuletzt aber auch das Gesamtpaket für die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter von mehr als elf Milliarden Dollar um weitere 4,5 Milliarden Dollar aufgestockt. Das Kalkül dahinter: den Aktionären sollten so die nach Einschätzung des Konzerns verbliebenen Risiken klar aufgezeigt werden und damit der Weg für eine Kurserholung geebnet werden."Dennoch, wir haben eine Strategie festgelegt, mit der sich die Risiken künftiger Klagen beherrschen lassen", habe Winkeljohann mit Blick auf die Kursverluste der vergangen Wochen gesagt. "Die realistisch zu erwartenden finanziellen Auswirkungen sowohl der aktuellen als auch möglicher künftiger Schadensersatzprozesse und -ansprüche sind damit in der Bilanz verarbeitet. Der Vorstand kann sich deshalb jetzt völlig auf die beschleunigte Umsetzung der Unternehmensstrategie konzentrieren." Bayer müsse nun in den kommenden Quartalen im Tagesgeschäft gute Resultate liefern, das werde dann auch dem Aktienkurs helfen.Der Bayer-Aufsichtsrat lehne eine Aufspaltung des DAX-Konzerns ab, wenngleich diese allerdings mittel- bis langfristig einen Mehrwert für Aktionäre schaffen könnte. Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten würden aber vorerst der Knackpunkt bleiben, denn die Causa sei immer noch nicht gänzlich vom Tisch.Daher rät DER AKTIONÄR weiter von einem Einstieg bei der Bayer-Aktie ab, so der Experte Michel Doepke. (Analyse vom 19.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)