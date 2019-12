Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.12.2019/ac/a/d)



Bayer habe einen Milliardenauftrag an Capgemini vergeben. Der französische IT-Dienstleister solle die Leverkusener bei seinen Anstrengungen zur Digitalisierung und der Hinwendung zur Cloud helfen. Die Laufzeit des Kontraktes betrage sechs Jahre. Derweil drehe Bayer an der Kostenschraube und verkleinere den IT-Bereich.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer lagere einen Teil seines IT-Bereiches an vier Serviceunternehmen aus, die auch etwa 950 Mitarbeiter in Deutschland übernehmen würden. "Es ist kein einfacher Schritt, sich von so vielen Mitarbeitern zu trennen", habe der IT-Leiter von Bayer, Daniel Hartert, erklärt.Bei den Aufgaben, die die Dienstleister Atos, Capgemin , Cognizant und Tata Consultancy Services übernehmen würden, gehe es unter anderem um den Betrieb der weltweiten IT-Infrastruktur und die Computerausstattung.Intern konzentriere sich die Bayer-IT künftig stärker auf digitale Lösungen, mit denen sich der Konzern im Wettbewerb unterscheiden könne. Die Neuausrichtung sei Teil der vor einem Jahr angekündigten Effizienz- und Strukturmaßnahmen von Bayer. Weltweit habe Bayer nach eigenen Angaben bisher rund 4.700 IT-Mitarbeiter.Aufgrund der ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA rät "Der Aktionär" trotz des zuletzt aufgehellten Chartbilds unverändert von einem langfristigen Einstieg ab, so Michel Doepke. (Analyse vom 05.12.2019)