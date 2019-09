Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer wolle sich fit für die digitale Zukunft machen. Mit dem US-amerikanischen E-Health-Unternehmen Informed Data Systems hätten die Leverkusener eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Im Gegenzug beteilige sich Bayer im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung im Wert von 20 Millionen Dollar an dem spannenden Player. Doch was stecke hinter Informed Data Systems?Im Rahmen der Vereinbarung solle die digitale "One Drop"-Plattform von Informed Data Systems (IDS) um integrierte Lösungen und Dienstleistungen in verschiedenen Therapiebereichen erweitert werden, die es Menschen mit chronischen Krankheiten ermöglichen sollten, ihre Gesundheit zu verbessern, heiße es von Unternehmensseite. "One Drop" biete eine digitale Selbstverwaltungsplattform zur Verbesserung der Gesundheit des jeweiligen Nutzers.Bayer pumpe zunächst 20 Millionen Dollar in Informed Data Systems und habe ferner eine Lizenzvereinbarung über zehn Millionen US-Dollar für die weitere Entwicklung und Vermarktung der "One Drop"-Technologieplattform unterzeichnet.Die Bayer-Aktie bleibt ein heißes Eisen, denn die Glyphosat-Problematik ist nach wie vor ungelöst - daher sind die Papiere aktuell bestenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für Trader werde es mit einem nachhaltigen Sprung über die Marke von 70 Euro auf der Long-Seite interessant. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: