Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,12 EUR -2,42% (30.10.2020, 15:32)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,23 EUR -1,36% (30.10.2020, 15:17)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ein Blick auf den Chart verrate eigentlich schon genug über die Bayer-Aktie. Seit fünf Jahren gehe es steil bergab. Das Papier habe allein seit Jahresbeginn 45 Prozent verloren und sei jetzt damit so günstig wie vor neun Jahren. Die kommenden Q3-Zahlen am Dienstag könnten für etwas Bewegung sorgen, eine Besserung sei trotzdem nicht in Sicht.Die Bayer-Aktie generiere nahezu unaufhörlich Verkaufssignale. Allein im vergangenen Monat habe sie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aufgelöst, habe eine enorm große Kurslücke gerissen und die Unterstützungen am 2019er Tief bei 52,02 Euro sowie am März-Tief bei 44,85 Euro durchbrochen.Während des heutigen Handelstages sei der Kurs sogar unter die wichtige Unterstützung bei 40 Euro gerutscht und schwanke seitdem um diese Marke. Schließe die Aktie heute darunter, sollte sie in Kürze bis an die Trendlinie bei 38 Euro fallen.Da der Wert stark überverkauft sei (Stochastik-Indikator), könnte es hier zu einer Gegenbewegung kommen. Auf Sicht der nächsten Wochen sollte aber die hohe Trendstärke des Abverkaufs überwiegen, sodass der Kurs auch unter diese Unterstützung fallen dürfte. Dann könnte es weiter bergab bis an das 2011er Tief bei 34,80 Euro gehen.Anleger lassen die Finger von der optisch günstigen Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link