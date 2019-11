Börsenplätze Bayer-Aktie:



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe nun auch offiziell die Zulassung seines Gerinnungshemmers Xarelto zur Behandlung von Blutgerinnseln bei Kindern in Europa eingereicht. Wie das Unternehmen berichte, habe es bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA (European Medicines Agency) eine Erweiterung der bestehenden Zulassung für Rivaroxaban (Xarelto) beantragt. Mit Rivaroxaban sollten Kinder bis zu 17 Jahren mit venösen Thromboembolien behandelt werden, darunter auch Thrombosen in den Venen im Gehirn und Sinusthrombosen, so Bayer in einer Mitteilung. Der Antrag umfasse die Behandlung von venösen Thromboembolien (VTE) und die Prävention von erneut auftretender VTE und beruhe auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie namens EINSTEIN-Jr.EINSTEIN-Jr. sei die größte jemals durchgeführte Studie zur Behandlung von VTE bei Kindern. Es habe sich bei den Kindern, die mit Rivaroxaban behandelt worden seien, ein reduziertes Auftreten von VTE im Vergleich zur Standardtherapie gezeigt (Heparin als Monotherapie oder überlappend mit bzw. gefolgt von einem Vitamin-K-Antagonisten wie Warfarin). In der Studie hätten die Kinder Rivaroxaban als Tablette oder als neu entwickelte orale Suspension erhalten, so Bayer weiter.Sobald die Bewertung der pädiatrischen Indikation durch die EMA erfolge, und die Produktinformation für die EU entsprechend geändert worden sei, werde Bayer eine Verlängerung des Patents um sechs Monate beantragen. Dadurch würde der Patentschutz für Xarelto in Europa bis April 2024 verlängert."Dieser Zulassungsantrag ist ein wichtiger Schritt für eine neue Behandlungsoption für Kinder mit VTE, bei denen derzeit nur wenige Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen", habe Dr. Jörg Möller, Mitglied des Vorstands der Bayer AG Pharma und Leiter der Forschung und Entwicklung, gesagt. "Wir freuen uns darauf, mit der European Medicines Agency zusammenzuarbeiten, um den Patienten diese Therapie so bald wie möglich anbieten zu können."Anleger sollten die Bayer-Aktie deswegen weiter von der Seitenlinie beobachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zuletzt sei das Papier unter die wichtige 70-Euro-Marke zurückgefallen. Eine rasche Rückeroberung dieser Hürde wäre aus charttechnischer Sicht wichtig für die Aktie. Ansonsten drohe erneut ein größerer Rücksetzer. (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link