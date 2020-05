Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,40 EUR -1,44% (26.05.2020, 09:37)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,77 EUR -0,58% (26.05.2020, 09:22)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Streit zwischen Bayer und Klägern in den USA um Glyphosat gebe es dem Mediator Kenneth Feinberg zufolge keine Neuigkeiten. Er sei zwar weiterhin vorsichtig optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne, habe Feinberg dem "Handelsblatt" laut Mitteilung vom Montagabend auf Anfrage gesagt. Er habe aber auf weitere Gespräche verwiesen, die noch einige Wochen dauern könnten. Diese seien durch die Corona-Epidemie verzögert worden. Derweil gebe es erneut Kritik von den Grünen.Auf die Meldung, dass sich Bayer mit einem Großteil der Glyphosat-Geschädigten geeinigt haben solle, übe Harald Ebner, Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, harsche Kritik. "Es ist widersinnig: In den USA will Bayer Vergleiche mit Glyphosat-Geschädigten schließen - und hier, in der EU, unternimmt der Konzern vieles, um eine Wiederzulassung für den Pflanzenvernichter zu bekommen."Ebner betone, dass Bayer auch weiter auf riskante Pestizid-Produktionen setze. "Die Glyphosat-Verfahren sind noch nicht abgeschlossen", so der Bundestagsabgeordnete, "da droht die nächste Klagewelle wegen des Totalherbizids Dicamba."Bayer-Anleger müssten sich offenbar weiter in Geduld üben, was eine Lösung der Causa Glyphosat angehe. Auch die Kritik vonseiten der Grünen sei nicht neu.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link