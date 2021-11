Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sieben Tage in Folge habe die Bayer-Aktie im Minus geschlossen. Am gestrigen Montag habe eine Unterstützung zwar diese traurige Serie unterbrechen können, dennoch habe der Titel ein Plus von lediglich 0,1 Prozent verzeichnet. Nachdem nun ein Großteil der jüngsten Kursgewinne wieder verzockt sei, habe sich auch das Chartbild dementsprechend eingetrübt.Ende September habe die Bayer-Aktie an der Unterstützung am Corona-Tief bei 44,86 Euro eine Erholungsbewegung gestartet. Mühselig sei sie über die Seitwärtsrange geklettert, die sich zwischen 46,70 und 48,00 Euro aufgespannt habe. Bis vor eineinhalb Wochen habe sie sich weiter bis an die 200-Tage-Linie bei rund 51 Euro gekämpft. Dort habe sich der Titel überhitzt gezeigt, weshalb er an diesem starken Widerstand abgeprallt sei.Bis zum gestrigen Montag habe das Papier dann bis an die Unterstützung an der 50-Tage-Linie gesetzt, die momentan entlang der oberen Range-Kante bei rund 48 Euro verlaufe, zurück. Zum Handelsstart am Dienstag schwanke die Aktie nun um diese Marke. Sollte sie heute unterhalb dieser Marke schließen, löse das ein weiteres Verkaufssignal aus und der Kursverfall dürfte weitergehen. Die nächste Unterstützung warte dann am Volume-Peak bei 47,35 Euro, darunter an der unteren Range-Kante bei 46,70 Euro.Auch mittel- bis langfristig bleibt "Der Aktionär" dem DAX -Wert aufgrund der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten unverändert kritisch gegenüber eingestellt, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 23.11.2021)