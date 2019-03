Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,06 EUR +0,03% (13.03.2019, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,04 EUR -0,25% (13.03.2019, 11:57)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In San Francisco sei ein weiterer wichtiger Glyphosat-Prozess in die entscheidende Phase eingetreten. Kläger sei der vor gut vier Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Edwin Hardeman, der das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup für seine Erkrankung verantwortlich mache. Vertreten werde Hardeman von der Anwältin Aimee Wagstaff. Die Entscheidung der Geschworenen könnte für den weiteren Verlauf der Bayer-Aktie richtungsweisend sein.Edwin Hardeman leide an einem Non-Hodgkin-Lymphom, ebenso wie der erste Kläger Dewayne Johnson. Wagstaff habe moniert, dass die bisherigen Studien kein vollständiges Bild zu den Risiken des Herbizids Glyphosat liefern würden. Zudem habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Mandant dem Unkrautvernichter Roundup stark ausgesetzt gewesen sei, da er das Mittel in einem Zeitraum von 26 Jahren mehr als 300 Mal angewendet habe. Die Anwältin habe weiter ausgeführt: "Die Dosis macht das Gift" habe sie gesagt. "Je mehr man es anwendet, desto höher das Risiko."Wagstaff habe die Jury aufgefordert, alle Studien zu Glyphosat zu berücksichtigen, auch die an Nagetieren und Zellkulturen erstellt hätten. Ihrer Auffassung zufolge würden diese Erhebungen ein erhöhtes Krebsrisiko zeigen. Bayer-Anwalt Brian Stekloff habe gesagt, die Ursache für Hardemans Krankheit und für den Lymphdrüsenkrebs Non-Hodgkin-Lymphom allgemein sei unbekannt. "Niemand kann die Ursache nennen", habe er gesagt. Bei Hardeman gebe es andere Risikofaktoren wie sein hohes Alter und eine Hepatitis-Erkrankung.Bayer sehe sich bezüglich Glyphosat mit etwa 11.200 Klagen konfrontiert. Aimee Wagstaff vertrete mit ihrer Kanzlei insgesamt etwa 4.000 Kläger. Neben dem Fall Hardeman sei auch für einen anderen Mandanten schon ein Prozess angesetzt, im Oktober 2019 im Bundesstaat Montana. Es sei jedoch denkbar, dass Wagstaff schon vorher weitere Prozesstermine erhalte.Angesichts des ungewissen Ausgangs der nächsten Glyphosat-Prozesse sollten sich vorsichtige Anleger von der Bayer-Aktie weiter fernhalten, so Andre Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link