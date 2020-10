Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,94 EUR -0,17% (06.10.2020, 15:43)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,01 EUR +0,51% (06.10.2020, 15:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), senkt aber das Kursziel von 65 auf 60 Euro.Noch sei der Glyphosat-Themenkomplex nicht endgültig abgearbeitet, da müsser der Leverkusener Konzern die Aktionäre darauf einstimmen, dass das operative Geschäft insbesondere im Agrarbereich unter erheblichem Gegenwind durch die Corona-Krise und von der Währungsseite offenbar stärker leide als bisher angenommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Darauf mit der Ankündigung zusätzlicher Sparmaßnahmen zu reagieren, um den Schuldenabbau zu forcieren und finanziellen Spielraum für Investitionen in innovative und wachstumsstarke Bereiche zu schaffen, beurteile Strauß positiv. An der Börse sei speziell der Ausblick auf 2021, den man auch als Gewinnwarnung interpretieren könne, aber gar nicht gut angekommen. Der erhebliche Kursabschlag, der die Bayer-Aktie zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2011 gedrückt habe, zeige aber auch, dass die Markterwartungen an die künftige Gewinnentwicklung vorher viel zu optimistisch gewesen seien. Obwohl Strauß bei seinen Schätzungen zurückhaltender gewesen sei, komme auch er um Adjustierungen und eine entsprechende Senkung seines Kursziels von 65 auf 60 Euro nicht herum.Dennoch erwartet Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, spätestens mit positiven Meldungen zur Beilegung der Glyphosat-Thematik eine Kurserholung und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 06.10.2020)