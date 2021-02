Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Bayer habe eine formelle Einigung mit Klägeranwälten zur Beilegung künftiger Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat erzielt. Bei dem erzielten Vergleich werde Bayer 2,0 Mrd. USD für Kompensationszahlungen künftiger Kläger in den kommenden vier Jahren leisten. Der Antrag zur vorläufigen Genehmigung sei beim zuständigen US-Gericht eingereicht worden. Ursprünglich seien 1,25 Mrd. USD zur Beilegung künftiger Klagen vorgesehen gewesen.Hierzu sollte ein Wissenschaftsgremium über Jahre die Kausalität zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen erforschen. In dieser Zeit hätten potenzielle Kläger ihre Ansprüche nicht geltend machen dürfen. Bayer habe Anfang Juli 2020 den Glyphosat-Vergleich in diesem Punkt zurückgezogen, da es Zweifel von Seiten des zuständigen US-Gerichts gegeben habe. Zwar werde weiterhin die Einrichtung eines wissenschaftlichen Gremiums vorgesehen, dessen Erkenntnisse seien aber nicht mehr rechtlich bindend.Die Aktie habe mit einem Kursaufschlag (04.02.: +5%) reagiert. Mit der Einigung werde ein wesentlicher Unsicherheits-/ Belastungsfaktor beseitigt. Da Bayer auf die Zweifel eingegangen sei, steige die Wahrscheinlichkeit, dass das US-Gericht dem Vergleich zustimmen werde. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021 (u.a. berichtetes EPS: 2,92 (alt: 2,82) Euro; bereinigtes EPS: 5,89 (alt: 5,79) Euro; DPS: unverändert 2,00 Euro) mehrheitlich erhöht. Für 2022e würden seine Prognosen (erstmals) u.a. 3,39 Euro (berichtetes EPS), 6,35 Euro (bereinigtes EPS) und 2,00 Euro (DPS) lauten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: