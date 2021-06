Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie sei am Dienstag als DAX-Schlusslicht weiter in Richtung der wichtigen Unterstützung um die 50 Euro gefallen. In diesem Bereich habe sich der Kurs bereits im Februar und März nach Rückschlägen gefangen. Aktuell biete jedoch zunächst noch die 200-Tage-Linie bei gut 51 Euro als längerfristiger Trendindikator Halt. Schon seit Jahresbeginn sei der Kurs über weite Strecken zwischen rund 50 und 56 Euro gependelt. Grund sei v.a. das ungelöste Thema der Glyphosat-Klagen.Wohl auch daher habe die Bayer-Aktie - anders als große Teile der Saatgutkonkurrenz - bislang kaum vom Boom der Agrarmärkte profitieren können, obwohl die Geschäfte des Leverkusener Konzerns hier zuletzt besser gelaufen seien. Im bisherigen Jahresverlauf stehe lediglich ein Kursplus von knapp 7% zu Buche, halb so viel wie beim DAX. Auf Sicht von zwölf Monaten notiere Bayer als abgeschlagenes DAX-Schlusslicht sogar rund 25% im Minus. Der deutsche Leitindex bringe es hier auf ein Plus von gut 27%.Am Dienstagmorgen habe ein Bericht des "Handelsblatts" über eine weitere Klage in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter einmal mehr die Aufmerksamkeit der Investoren auf dieses weiterhin nicht endgültig gelöste Thema gelenkt, wenngleich der Schritt als solches nicht überrasche. So habe Bayer im Rahmen eines groß angelegten Vergleiches zwar einen Großteil der bestehenden Glyphosat-Klagen beigelegt. Das Thema möglicher künftiger Klagen sei allerdings immer noch nicht abgehakt.Für die Bayer-Aktie sehe es weiter nicht gut aus. Könnten die angesprochenen Unterstützungen nicht verteidigt werden, drohe weiterer Druck auf den Kurs. Aufgrund der weiterhin ungelösten Glyphosat-Problematik sollten Anleger weiterhin einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link