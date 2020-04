Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Welche ersten Einflüsse das neuartige Coronavirus auf die operative Entwicklung bei Bayer habe, werde sich kommende Woche zeigen. Am 27. April würden die Leverkusener die Bücher zum ersten Quartal öffnen, einen Tag später steige die Hauptversammlung in digitaler Form. Vor den Events habe die Deutsche Bank die Kaufempfehlung für den DAX-Wert bekräftigt.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern dürfte einen guten Jahresstart hingelegt haben, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Er rechne mit einem Umsatzplus von drei Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes EBITDA) von fünf Prozent.Auch die Hauptversammlung dürften einige Anleger und Investoren mit Argusaugen verfolgen. Letztes Jahr habe das anwesende Grundkapital den Bayer-CEO Werner Baumann nicht entlastet. Durch die milliardenschwere Übernahme von Monsanto und den daraus resultierenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sei der Druck auf Baumann und seine Vorstandskollegen immens hoch. Noch immer habe das Management keine Lösung vorlegen können. Ein Vergleich gelte inzwischen jedoch als wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: