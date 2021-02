Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern sei bemüht, die Pharma-Sparte mit neuen Produktionskandidaten zu bestücken. Denn in den kommenden Jahren laufe sukzessive der Patentschutz der beiden Top-Seller Xarelto und Eylea aus. Ein Hoffnungsträger sei das Prostatakrebs-Medikament Darolutamid (Nubeqa), welches zusammen mit Orion entwickelt werde. Das Forschungsduo gehe nun den nächsten Schritt.Bayer habe den Start der Phase-3-Studie namens ARANOTE mit Darolutamid in Kombination mit der Standard-Androgendeprivationstherapie bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) angekündigt. Die Patientenrekrutierung solle Ende des ersten Quartals 2021 beginnen. Bei einem Erfolg der ARANOTE-Studie könnte eine weitere Indikation hinzukommen.Poositive Impulse aus der Pharma-Sparte und die Aussicht auf eine Lösung der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hätten der Bayer-Aktie zuletzt Auftrieb verliehen. Das Chartbild helle sich für Trader damit klar auf. Dennoch: Die Causa Glyphosat sei immer noch nicht vom Tisch und berge Risiken. Daher rate "Der Aktionär" von einem mittel- bis langfristigen Einstieg auf der Long-Seite weiterhin ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2021)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:55,92 EUR -0,41% (08.02.2021, 22:26)