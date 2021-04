Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,46 EUR +2,48% (21.04.2021, 15:21)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,59 EUR +2,68% (21.04.2021, 15:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe Bayer eine Partnerschaft mit RAGT zur Entwicklung von Hybridweizensaatgut für europäische Märkte kommuniziert. Auch wenn die Nachricht keinen größeren Einfluss auf den Kursverlauf des DAX-Wertes habe, gebe die Aktie derzeit ein positives, charttechnisches Bild ab. Eine interessante Ausgangslage für Trader.Doch zunächst zum Deal mit RAGT. Die neue Partnerschaft solle Landwirten neue Weizensorten mit hohem Potenzial zur Verfügung stellen und die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Praxis verbessern, heiße es. Bob Reiter, Leiter Forschung und Entwicklung der Division Crop Science von Bayer, kommentiere: "Hybridweizen bietet Landwirten die Möglichkeit, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und gleichzeitig eine höhere Produktivität mit nachhaltigen Anbausystemen zu erzielen."Während der DAX vor wenigen Tagen ein neues Rekordhoch markiert habe, bewege sich die Bayer-Aktie weiter klar unter den Höchstständen aus dem Jahr 2015. Seit einigen Tagen strebe der Wert jedoch sukzessive nach oben und sei an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt.Kurzfristig ausgerichtete Trader können sich angesichts der charttechnischen Ausgangslage auf der Long-Seite positionieren, so Michel Doepke. Mittel- bis langfristig bleibt "Der Aktionär" für die Aktie aufgrund der weiterhin ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten jedoch skeptisch gestimmt. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: