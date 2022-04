Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am Freitag würden die Bayer-Aktionäre darüber abstimmen, ob sie den Konzernchef Werner Baumann entlasten würden. Die Entwicklung am Kapitalmarkt spreche bisher nicht für ihn: Im vergangenen Jahr sei die Bayer-Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt schlechter dagestanden. Die Monsanto-Übernahme mache dem Leverksuener Konzern nach sechs Jahren immer noch zu schaffen.Bayer-CEO Werner Baumann befinde sich in einer Vertrauenskrise. Die Ziele, die der Vorstand kommuniziere, würden die Investoren nicht für bare Münze nehmen, so Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka Investment in einer Pressemitteilung. "Die Enttäuschungen aus der Vergangenheit wiegen zu schwer."Neben der Unruhe im Vorstand hätten demnach Rechtsrisiken und die ungewisse Pharmapipeline des Konzerns das Geschäftsjahr 2021 geprägt. Darunter habe auch der Aktienkurs gelitten. Die Bayer-Aktie habe sich im vergangenen Jahr um mehr als 25% schlechter entwickelt als der STOXX 600 Europe Healthcare. Im Vergleich mit dem DAX 40 sei sie um rund 15% abgeschlagen.Im Hinblick auf die Monsanto-Übernahme würden die Aktionäre "wieder einmal auf ein verlorenes Jahr" blicken, so Speich. Der Vorstand müsse nun nicht nur im operativen Geschäft liefern, sondern auch Rechtsrisiken aufräumen. Dabei sei v.a. Bayers "Fünf-Punkte-Programm" von Bedeutung.Bayers Fünf-Punkte-Programm zum effektiven Umgang mit potenziellen künftigen Glyphosat-Klagen von Mai 2021 sei ein wichtiger Schritt gewesen. Der Bayer-Vorstand müsse jetzt zeigen, dass den Worten Taten folgen würden. Nur so könne der DAX-Konzern die Vertrauenskrise am Kapitalmarkt überwinden. Bis dahin würden für den "Aktionär" bei der Bayer-Aktie nach wie vor die Risiken überwiegen, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link