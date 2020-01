Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern erwäge laut einem Pressebericht im Zuge der US-Glyphosatrechtsstreitigkeiten, den Unkrautvernichter nicht länger an Privatanwender zu verkaufen. Bayer prüfe eine entsprechende Einschränkung, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Finanzkreise geschrieben habe. Demnach könnte Bayer mit dem Verkaufsstopp an Privatanwender auch nach einem möglichen Vergleich mit den aktuellen US-Glyphosatklägern drohende weitere Klagen zu verhindern versuchen. Die Auswirkungen einer solchen Vertriebsbeschränkung wären verkraftbar, da Bayer den deutlich größten Teil des Glyphosat-Geschäfts mit professionellen Kunden in der Landwirtschaft mache.Die Chancen stünden besser denn je, dass Bayer mit einem blauen Auge davonkomme. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das Management rund um Vorstandschef Werner Baumann bis zur nächsten Hauptversammlung am 28. April eine bezahlbare Lösung in der Causa Glyphosat vorlegen könne. Mutige Anleger könnten einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:73,45 EUR -2,16% (30.01.2020, 16:36)