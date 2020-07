Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer verliere heute weiter an Boden - allerdings in einem sehr schwachen Gesamtmarkt. Die jüngsten Analysten-Einschätzungen seien zwar positiv gewesen, aber vor den Quartalszahlen, die kommenden Dienstag präsentiert würden, überwiege derzeit eindeutig der Verkaufsdruck. Charttechnisch sei die Aktie des Pharma- und Agrarkonzerns nun stark angeschlagen.Das Problem: In dieser Woche habe das Papier die wichtige Unterstützung an der 60-Euro-Marke nicht verteidigen können. Nun seien die Bären klar im Vorteil und die Korrektur könnte bis in den Bereich zwischen 55 Euro und 56 Euro gehen. Wichtig wäre jetzt eine möglichst schnelle Rückeroberung der 60-Euro-Marke auf Schlusskurs-Basis. Dann würden perspektivisch die 50-Tage-Linie (64,32 Euro) und die 200-Tage-Linie bei 65,60 Euro in den Fokus rücken.Die Bayer-Aktie befinde sich in einem Abwärtstrend. Die "Aktionär"-Empfehlung sei mit einem Gewinn inklusive Dividende von 21,6 Prozent bei 60,00 Euro ausgestoppt worden. Potenzielle Neueinsteiger warten besser zunächst die Quartalszahlen am kommenden Dienstag ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:57,55 EUR -1,61% (30.07.2020, 14:32)