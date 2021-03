Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie falle seit Tagen kaum aus dem Rahmen. Mal gehe es ein paar Cent abwärts, heute wieder etwa 1,7 Prozent aufwärts. Die Analysten, die den Pharma- und Agrarchemie-Konzern beobachten würden, würden derweil immer optimistischer. Kürzlich habe auch die Deutsche Bank das Kursziel für Bayer angehoben.Die Deutsche Bank habe das Kursziel nach einer Investorenveranstaltung von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung für Bayer auf "buy" belassen. Die neuen Ziele des Pharma- und Agrarchemie-Konzerns hätten in puncto Wachstum und Profitabilität die Erwartungen überboten, so Analyst Falko Friedrichs. Er erhöhe folglich seine Schätzungen, was von steigenden Konsensprognosen begleitet werden dürfte.Ein etwas geringeres Kursziel sehe aktuell die französische Großbank Société Générale. SocGen-Analyst Florent Cespedes halte Bayer für haltenswert mit einem Kursziel von 59 Euro. Der Pharmasektor habe sich in den vergangenen sechs Monaten unterdurchschnittlich entwickelt, habe er in einer Branchenstudie geschrieben.Die Sektorrotation im Markt sei durch den aus Inflationssorgen resultierenden Anstieg der Anleiherenditen noch verstärkt worden. Wegen der soliden Wachstumsaussichten, der niedrigen Bewertungen und der Barmittelentwicklung der Unternehmen sei er aber mittelfristig positiv für die Branche gestimmt.Die 30 bei Bloomberg gelisteten Analysten seien mehrheitlich zuversichtlich, dass die Bayer-Aktie in den kommenden zwölf Monaten weiter steige. 18 Experten hätten den DAX-Wert mittlerweile als Kauf eingestuft, 11 würden Bayer für haltenswert halten. Das höchste Kursziel hätten mit 74 Euro die Analysten von MM Warburg ausgegeben. Ausgehend vom aktuellen Stand bei 54,17 Euro sei das ein Potenzial von gut 36 Prozent. Auch Bernstein und Morgan Stanley würden ein Kurspotenzial von 27 beziehungsweise 21 Prozent sehen.Die Bayer-Aktie kämpfe derzeit mit der 200-Tage-Linie und der Überwindung eines kurzfristigen Abwärtstrends. Sollte das gelingen, würde ein technisches Kaufsignal generiert, das den Kurs auch wieder über die 55-Euro-Marke treiben könnte."Der Aktionär" hält den DAX-Wert noch auf seiner Watchlist, so Martin Mrowka. (Analyse vom 23.03.2021)