Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,20 EUR +2,11% (05.10.2020, 14:30)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,23 EUR +2,88% (05.10.2020, 14:16)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Beim Leverkusener Konzern hätten Aussagen für das kommende Jahr die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Derweil würden die Analysten reihenweise ihre Kursziele und Einschätzungen für die Bayer-Aktie überarbeiten. Auch die UBS drehe an der Kurszielschraube, bleibe jedoch grundsätzlich optimistisch gestimmt.Die Schweizer Großbank habe das Kursziel für die Bayer-Aktie von 110 auf 85 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Es gebe eine Erklärung für das Timing des schwachen Ausblicks, habe Analyst Michael Leuchten in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Er sehe den Grund in der Corona-Krise, die die gewöhnlich zur Jahresmitte übliche strategische Überprüfung deutlich verzögert habe. Die jüngste Vertragsverlängerung des Konzernchefs, die in diesem Kontext am Markt für Unverständnis gesorgt habe und die aktuellen Geschäftssignale hätten also miteinander nichts zu tun. Leuchten stufe die Ziele für das kommende Jahr als eher sehr skeptisch ein."Der Aktionär" teile den Optimismus der UBS nicht. Neben dem verhaltenen Ausblick und den angekündigten Sparmaßnahmen belaste nach wie vor die Causa Glyphosat. Hierbei sei immer noch nicht abzusehen, welche Kosten auf Bayer zukämen. Ohnehin sitze der DAX-Konzern auf einer Nettofinanzverschuldung von knapp 36 Mrd. Euro (per Ende Juni 2020). Für den "Aktionär" sei die Bayer-Aktie weiterhin kein Investment. Anleger sollten den DAX-Wert meiden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: