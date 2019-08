Die Bayer-Aktie ist aktuell allenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Glyphosat-Thematik bei Bayer beschäftige nicht nur Anleger, sondern auch die Analysten. Die veranschlagten Kosten in Milliardenhöhe würden stark variieren."Der Aktionär" habe deshalb bei Peter Verdult, Managing Director und Pharma-Analyst bei Citi in London, nachgefragt, wie die Rechtsstreitigkeiten einzuordnen seien und ob der jüngste Verkauf der Tiergesundheit positiv zu werten sei. Aktuell rate Verdult zum Kauf der Bayer-Aktie mit einem Kursziel von exakt 100,00 Euro.Bayer nähert sich einem zweigleisigen Verfahren für Glyphosat. Gerichtsverfahren sind ein Weg, aber dies kann fünf bis sechs Jahre dauern, wenn Sie das Berufungsverfahren und die Optionen des Obersten Gerichts berücksichtigen. Die gütliche Einigung ist angesichts des Drucks, unter dem das Bayer-Management steht, den Überhang und die Underperformance der Aktie aufzulösen, eine wahrscheinliche Option. Wir haben einen Regulierungsbetrag von 3 bis 6 Milliarden US-Dollar veröffentlicht, die Markteinschätzung liegt bei eher 6 bis 9 Milliarden US-Dollar. In beiden Fällen ergibt sich ein Abschlag von 30 Milliarden US-Dollar auf den aktuellen Aktienkurs. Insofern finden wir das Chance-Risiko-Verhältnis interessant, wenn der Einigungsbetrag bei 10 Milliarden US-Dollar oder darunter liegt.Tiergesundheit macht 3 Prozent der Unternehmensgruppe aus. Bayer wird mit dem Zehnfachen EV/EBITDA gehandelt, Tiergesundheit für sich genommen mit dem 18- bis 20Fachen. Der Verkaufspreis entspricht dem 19fachen EBITDA. Ich denke, man kann aus der Perspektive der Wertschöpfung von einem guten Deal sprechen.Die Citi impliziere ein Upside-Potenzial von etwa 48 Prozent - und das bei einem großen DAX-Titel wie Bayer. "Der Aktionär" könne diese bullishe Einschätzung nicht teilen.