Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,88 EUR +0,41% (27.05.2022, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,90 EUR +3,32% (26.05.2022)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.05.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Auf dem Weg zur V-Erholung? - ChartanalyseIn nur 25 Handelstagen konnte die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) zwischen Anfang März und Mitte April mehr als 30% an Wert zulegen - eine höhere 25-Tage-Performance hatte es zuletzt vor 19 Jahren gegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf den rasanten Anstieg sei dann eine scharfe Korrektur gefolgt, wobei die Kurse - ausgehend vom April-Hoch bei 67,99 EUR - in der Spitze um 18,7% korrigiert hätten. Die zwischenzeitlichen 2022er Gewinne von 44,7% würden damit auf "nur" noch 17,6% zusammenschmolzen. Doch in der zweiten Mai-Hälfte habe sich das Bild wieder komplett gedreht, denn in den vergangenen zwölf Handelstagen (inklusive der gestrigen starken Sitzung) hätten die Notierungen 19,2% aufgesattelt.Ausblick: Per Aufwärts-Gap sei es gestern bereits zum Start 1,1% aufwärts gegangen. Bis zur Schlussglocke sei das Tagesplus sogar auf 3,3% ausgebaut worden, womit die kleine Konsolidierungsphase der vorangegangenen Handelstage nach oben aufgelöst worden sei.Das Long-Szenario: Im Bayer-Chart gewinne jetzt eine V-Erholung bzw. ein V-Muster an Kontur. Vollendet wäre diese Formation aber erst, wenn es den Notierungen gelinge - über die kleine Hürde bei 66,67 EUR hinweg -, oberhalb von 67,99 EUR auf ein neues Jahreshoch zu steigen. Sobald der Sprung über die Eindämmungslinie vollzogen sei, ließe sich aus dem V-Muster dann rechnerisches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der runden 80er Marke ableiten. Auf dem Weg dorthin wären jedoch die 70er Barriere und die beiden markanten Tops aus dem Jahr 2020 bei 73,63 EUR und 78,34 EUR als weitere Widerstände zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: