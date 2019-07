Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer habe ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA in den Griff zu bekommen. Dazu zähle auch die Bestellung von Kenneth (Ken) Feinberg als Mediator. Er gelte als einer der erfahrensten Rechtsanwälte auf diesem Gebiet. Laut "Bloomberg" habe nun Vorstandschef Werner Baumann unterrichteten Kreisen zufolge versucht, deutschen Investoren wieder Mut zu machen mit der Aussicht auf eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten über das Unkrautbekämpfungsmittel Roundup.Damit solle das Vertrauen nach der Schlappe auf der Hauptversammlung im April wieder zurückgewonnen werden, wie die Nachrichtenagentur berichte. Baumann habe vergangene Woche in Frankfurt eine Reihe von Treffen mit wichtigen Aktionären abgehalten, hätten mit dem Vorgang vertraute Personen gesagt.Baumann habe offenbar den Investoren gesagt, dass der für die Vergleichsgespräche ernannte Mediator Ken Feinberg mit beiden Seiten gesprochen habe und wohl kaum den Job angenommen hätte, wenn er nicht der Meinung sei, dass er einen Deal vermitteln könne, zitiere "Bloomberg" eine der vertrauten Personen.Für Trader weiterhin interessant, für einen langfristig angelegten Einstieg noch zu früh, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: