Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

68,50 EUR +1,05% (15.03.2019, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

68,40 EUR +0,69% (15.03.2019, 12:42)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Entscheidung im richtungsweisenden Fall des Klägers Edwin Hardeman sei ursprünglich am Mittwoch dieser Woche erwartet worden. Allerdings habe die Jury ihre Beratungen am Mittwoch unterbrochen und werde sie nun heute fortsetzen. Das habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es gehe dabei darum, ob Glyphosat für die Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung des Klägers verantwortlich gemacht werde. Für Bayer, die sich durch die Übernahme von Monsanto auch das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat einverleibt hätten, sei die Klage von enormer Bedeutung. Der Fall sei richtungsweisend für weitere anhängige Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat.Im Rahmen der Zahlenvorlage für 2018 habe Bayer auch eine neue Anzahl an Glyphosat-Klagen publiziert. Am 28. Januar hätten die Leverkusener insgesamt 11.200 Klagen wegen potenzieller Gesundheitsgefahren durch den Unkrautvernichter gezählt. Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzende von Bayer habe sich im Rahmen der Präsentation des Geschäftsberichts weiter zuversichtlich gezeigt: "Wir haben die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt Wir haben uns in den vergangenen Jahren konsequent zu einem fokussierten Life-Science-Unternehmen entwickelt, klar ausgerichtet auf die Megatrends in Gesundheit und Ernährung und vereint unter der starken Dachmarke Bayer. Durch die Akquisition im Agrarbereich sind wir zur Nummer eins in diesem Markt aufgestiegen. Die Integration der beiden Unternehmen ist hervorragend gestartet."Wie nervös derzeit die Anleger seien, zeige ein Blick auf den Chart von Bayer. Zunächst habe das Papier zum Monatswechsel deutlich zulegen können, um anschließen allerdings alle Gewinne wieder abzugeben. Im Zuge dessen sei auch die 38-Tage-Linie wieder nach unten durchschritten worden. Im Fokus stehe nun die 90-Tage-Linie, die es zu verteidigen gelte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: