Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,115 EUR -2,61% (04.11.2020, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,96 EUR (03.11.2020)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des - Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Leverkusener hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Daher habe die Bayer-Aktie im freundlichen Marktumfeld vor der Wahl abgeschlagen am DAX-Ende rangiert. Dennoch bleibe das Gros der Analysten optimistisch für den Wert gestimmt und sehe teils ordentliches Kurspotenzial.Die DZ BANK habe den fairen für die Aktie von Bayer nach Zahlen von 63 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Das CropScience-Saatgutgeschäft stehe in den USA derzeit unter Druck, doch sollten die Probleme dort bis Ende 2021 behoben sein, habe Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Auf der Bayer-Aktie laste zudem, dass die Vergleichsverhandlungen über anhängige und zukünftige Glyphosat-Klagen in den USA noch nicht endgültig abgeschlossen seien. Das Pharma- und das Consumer-Health-Geschäft seien zurzeit gut gelaufen. Die Aktie sei signifikant unterbewertet.Auch die NordLB habe das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. "Ausgerechnet der Bereich Crop Science, in dem sich Bayer durch die Milliarden-Übernahme von Monsanto massiv verstärkt hatte, sorgte im dritten Quartal für hohe Wertberichtigungen und einen Konzernverlust", habe Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die langfristigen Wachstumsaussichten für das Agrargeschäft aber seien intakt. Voraussetzung für eine Kurserholung sei derweil ein zeitnaher und endgültiger Abschluss des Glyphosat-Rechtskomplexes.Trotz der Kurszielreduzierungen würden die Analysten der Bayer-Aktie unverändert ein hohes Kurspotenzial zutrauen. Sicherlich sei der DAX-Konzern mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7 günstig zu haben. Doch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und die schwächelnde Division Crop Science würden auf die Kaufstimmung der Anleger drücken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link