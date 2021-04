ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer: Aktie setzt Erholung fort - AktiennewsDie Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) steigt am letzten Handelstag der Woche um 1,30% und könnte versuchen, die bärische Kurslücke vom Mittwoch zu schließen, so die Experten von XTB.Nachdem der zweite Ausbruchsversuch an der wichtigsten Kurszone seit April 2020 bei 55 Euro in diesem Jahr fehlgeschlagen sei, sei der Kurs unter das lokale Tief und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gerutscht. Es gebe viel aufzuholen, da der Kurs im Oktober sogar das Tief unterschritten habe, welches beim Einbruch im März 2020 erreicht worden sei. Doch solange die Aktie in dem steigenden Dreiecksmuster notiere, könnten die Bullen auf einen neuen Angriff setzen. Kritisch werde es unterhalb von 52,50 Euro.Börsenplätze Bayer-Aktie:54,24 EUR +1,86% (30.04.2021, 11:05)XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:54,23 EUR +2,03% (30.04.2021, 10:51)