Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,15 EUR +1,65% (20.10.2021, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,075 EUR +1,68% (20.10.2021, 16:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie komme einfach nicht vom Fleck. Seit Anfang August pralle der Pharmawert immer an der Marke von 48 Euro ab, zeitweise habe Bayer sogar unter den Tiefkursen von März 2020 notiert. Aus technischer Sicht sollte die Marke von 45 Euro auf keinen Fall unterschritten werden.Auf der Oberseite komme es zunächst einmal auf den angesprochenen Bereich von 48,20 Euro an. Sollte diese Hürde gemeistert werden, warte die nächste bei 49,10 Euro. Werde auch diese überwunden, könnten sich Anleger höchstwahrscheinlich mit Kursen um 50 Euro freuen, ehe die wichtige 200-Tage-Linie bei 51,23 Euro in den Fokus rücke.Auf der Unterseite warte mit dem GD50 bei 47,03 Euro die erste Unterstützung. Darunter verteidige die 46-Euro-Marke das Bullen-Lager gegen weitere Verluste. Sollte die Bären auch diesen Kampf gewinnen, müsse mit einem Test der wichtigen Unterstützung bei 45 Euro - gleichzeitig Coronatief - gerechnet werden.Dass die Bayer-Aktie seit Monaten schlechter als der Markt läuft, deckt sich mit der Einschätzung des "Aktionär", so Thomas Bergmann. Es gebe sehr viele bessere Unternehmen auf dem Kurszettel. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: