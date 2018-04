Bayer-Aktie: Weiterer Erfolg für den Chemiekonzern! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Chemiekonzern könne einen weiteren Erfolg bei der Finanzierung des Übernahmeziels Monsanto verbuchen. Mit Temasek, einem Staatsfonds aus Singapur, steige ein Großaktionär mit vier Prozent bei der Bayer AG ein. Damit dürfte die anstehende Kapitalerhöhung kleiner ausfallen, wenn Bayer und Monsanto auch von den letzten Behörden grünes Licht für die milliardenschwere Transaktion erhalten würden. Temasek zeichne insgesamt 31 Millionen Bayer-Aktien und pumpe somit rund drei Milliarden Euro in den Konzern.

Der DAX-Titel dürfte heute mit Rückenwind in den Handel starten und sich der Widerstandsmarke im Bereich von 100 Euro nähern. Gelinge der Anstieg über diese Marke, wäre der Weg bis 102,50 Euro frei.

DER AKTIONÄR bleibe trotz des Einstieges von Temasek skeptisch, was den Deal zwischen Bayer und Monsanto angehe. BASF ist die bessere Wahl, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2018)

