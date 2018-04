Bayer-Aktie: Temasek zeichnet Kapitalerhöhung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:

Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).

Bayer habe mitgeteilt, dass sich die Investmentgesellschaft Temasek aus Singapur vertraglich verpflichtet habe, 31 Mio. neue Bayer-Aktien zu einem Bruttoemissionspreis von 3 Mrd. Euro zu zeichnen (entspreche ca. 3,6% des Grundkapitals von Bayer). Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolge unter Ausschluss der Bezugsrechte der Bestandsaktionäre. Die Erlöse würden bei der zur Finanzierung der geplanten Monsanto-Übernahme angekündigten Bezugsrechtskapitalerhöhung voll berücksichtigt, sodass diese entsprechend niedriger ausfallen werde.

Nachdem die EU-Kommission den Deal im März genehmigt habe, solle Bayer Kreisen zufolge mit der US-Wettbewerbsbehörde jetzt ebenfalls eine Einigung erzielt haben. Mit der EU-Kommission seien hinsichtlich der abzugebenden Geschäftsbereiche kurzfristig noch Änderungen vereinbart worden, die möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem US-Prüfverfahren zu interpretieren seien. So solle das Digital Farming-Geschäft von Bayer nicht an BASF auslizenziert, sondern verkauft werden (mit Rücklizenz für bestimmte Anwendungen). Ferner werde nicht das Monsanto-Pestizid NemaStrike verkauft, sondern eigene Saatgutbehandlungsmittel von Bayer. Ziel sei es nach wie vor, die Transaktion in Q2/2018 abschließen zu können. Der Start der zur Finanzierung notwendigen Kapitalerhöhung solle zeitnah nach dem Erhalt der noch offenen Genehmigungen erfolgen.

Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 102,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 17.04.2018)

