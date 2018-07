Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

92,99 EUR +0,36% (13.07.2018, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

93,02 EUR +0,12% (13.07.2018, 10:45)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Der zuständige US-Bundesrichter in San Francisco habe am 10.07. mehrere hundert Klagen gegen Monsanto zugelassen. Gegenstand seien die Vorwürfe, das unter dem Namen Roundup vertriebene, auf Glyphosat basierende Breitbandherbizid des Unternehmens sei krebsauslösend. Die Rechtsrisiken für Bayer als zukünftigem Eigentümer hätten damit grundsätzlich zugenommen. Jedoch fehle (bisher) der wissenschaftliche Nachweis für eine mögliche Krebsgefahr durch Glyphosat. Nach Meinung des Analysten dürfte es zudem schwierig werden, die Kausalität zwischen Glyphosat und einer Krebserkrankung zweifelsfrei zu belegen. Vor diesem Hintergrund schätze Weininger die Rechtsposition von Monsanto (und künftig Bayer) als günstig ein.Auch wenn das Gericht den Weg für die Prozesse nun geebnet habe, sehe es die Gesamtheit der Beweislage offiziell als "vermutlich zu zweideutig" an, um Glyphosat als Verursacher der Krebserkrankungen auszumachen. Nichtsdestotrotz müsse konstatiert werden, dass - abgesehen von negativen Auswirkungen durch Imageprobleme - auch die finanziellen Risiken mit Blick auf mögliche Vergleichszahlungen zur Vermeidung langwieriger gerichtlicher Auseinandersetzungen, gestiegen seien. Zum Teil seien diese jedoch auch versichert. Die Finanzierung (Kapitalerhöhung, Platzierung von Anleihen) der Monsanto-Übernahme verlaufe indes problemlos.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 105,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 13.07.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: