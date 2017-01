ISIN Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Kaufsignal aufgestellt - ChartanalyseZwischen April 2015 und Anfang dieses Jahres tendierte das Wertpapier der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einem mittelfristigen Abwärtstrendkanal und setzte von 146,45 Euro auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro bis Mitte 2016 zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.An dieser Stelle sei eine sukzessive Erholungsbewegung gestartet, die sich jedoch ziemlich flach gezeigt habe, erst im Dezember hätten die Kursnotierungen wieder dynamisch angezogen und einen Anstieg bis über die Trendkanalbegrenzung auf ein Verlaufshoch von 103,25 Euro erlaubt. Bereits am 4. Januar 2017 sei auf ein größeres Kaufsignal hingewiesen worden, welches nach wie vor unverändert Bestand habe. In diesem Bereich sei die Bayer-Aktie wieder zur Unterseite abgedreht und vollziehe seit einigen Handelstagen einen regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau - diese Formation sei bislang nicht gefährlich für die Aktionäre, sondern tendenziell trendbestätigen zu bewerten.Das bereits aufgestellte Kaufsignal dürfte nun langsam aber sicher für eine Stabilisierung, sowie weitere Kursgewinne sorgen. Zwar können kurzzeitig noch Abgaben auf 99,28 Euro folgen, spätestens von dort aus ist mit einer Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung seit Dezember bis in den Bereich von 112,00 Euro zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,05 EUR +1,05% (13.01.2017, 14:59)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,20 EUR +1,05% (13.01.2017, 15:13)