ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.01.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Bayer-Aktie befinde sich derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Mit dem Sprung über die Marke von 100 EUR habe die Aktie einen klassischen Doppelboden ausgeprägt. Begleitet werde die untere Umkehr durch die entsprechenden Signale bei dem trendfolgenden MACD sowie der ‎relativen Stärke nach Levy. Im Verlauf beider Indikatoren lägen ebenfalls abgeschlossene Bodenbildungen vor. Was aus charttechnischer Sicht aktuell noch bremse, sei der seit April 2015 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 103,19 EUR). Mit anderen Worten: Ein Bruch des beschriebenen Trends würde die Börsenampel endgültig auf "grün" springen lassen. Gelinge der Befreiungsschlag, definiere das Hoch vom April 2016 bei gut 112,00 EUR das nächste Anlaufziel. Knapp darüber gelte es noch die Kurslücke vom Jahresauftakt 2016 zu schließen.Die beschriebene Situation besitze allerdings auch einen gewissen Hopp oder Top-Charakter, denn ein Rebreak des Hochs vom Juli vergangenen Jahres bei 96,50 EUR würde den angeführten Doppelboden negieren und damit den charttechnischen Perspektiven einen herben Dämpfer versetzen. Die Nackenlinie der unteren Umkehr biete sich deshalb als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,85 EUR -0,15% (19.01.2017, 09:46)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,999 EUR -0,08% (19.01.2017, 10:00)